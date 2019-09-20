Трамп назвал идеальной беседу с иностранным лидером, из-за которой на него подали жалобу

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с одним из иностранных лидеров, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным". Соответствующее сообщение американский президент разместил в пятницу на своей странице в сети Twitter.

По его словам, демократы и поддерживающие их СМИ утверждают, что у президента "состоялся "опасный" разговор с неким иностранным лидером", но при этом они "полагаются на заявления "крайне предвзятого" информатора". "Странно, что при таком большом количестве других людей, которые слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор или знают о нем, все эти люди тоже не высказались по этому поводу", - отметил Трамп. "А знаете, почему они не сделали это? Потому что в нем не было ничего плохо сказанного, он был абсолютно идеальным", - добавил президент США.

Ранее адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани в эфире телекомпании Си-эн-эн высказал мнение, что неназванный сотрудник американской разведки мог подать жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. До этого газета "Вашингтон пост" утверждала, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.

Сотрудник разведки подал жалобу через две с половиной недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Законодатели потребовали полную стенограмму разговора.

Сам Трамп в четверг опроверг утверждения СМИ о том, что мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать обещание, ущемляющее американские интересы.