Адвокат Трампа заявил, что не выполнял политический заказ на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани отрицает, что выполнял на Украине политическое поручение отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и путем огласки помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году.

"Меня обвиняют в том, что я ездил на Украину, чтобы создать Джо Байдену неприятности [в предвыборной борьбе]. Это нелепо. Я поехал туда в качестве адвоката, защищающего своего клиента", - пояснил юрист и бывший мэр Нью-Йорка в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

С его точки зрения, речь идет о "масштабном и доказанном украинском сговоре с [бывшим госсекретарем США] Хиллари Клинтон, с Национальным комитетом Демократической партии, с послом [США на Украине], с агентом ФБР, которого теперь нанял [финансист] Джордж Сорос, финансировавший все это в большой степени", - продолжил адвокат главы государства.

По утверждению Джулиани, Байден, когда еще был вице-президентом США, фактически "уволил украинского прокурора" Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma. "Когда прежний прокурор был уволен, то новый прокурор [Юрий Луценко], кандидатуру которого одобрил Байден, закрыл дело не только сына Байдена и бандитской компании Burisma, на которую этот сын работал, но и дело против компании Джорджа Сороса", - пояснил Джулиани, назвав дату закрытия этих дел - октябрь 2016 года.

"Надавил" на Зеленского

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье в эфире телекомпании ABC заявил, что содержание июльского телефонного разговора президентов США и Украины носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдепартамент не будет публиковать его стенограмму.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.