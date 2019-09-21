Трамп считает, что запущенная для защиты Байдена украинская "охота на ведьм" провалится

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что запущенная Демократической партией "охота на ведьм" из-за содержания его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским потерпит крах.

"Демократы и фейковые новости всегда проваливают свои схемы "охоты на ведьм", но теперь стараются запустить еще одну - такую же нелепую, как и все остальные, - написал глава Белого дома в субботу в Twitter. - Теперь называют это украинской "охотой на ведьм". Все это попытки защитить сонного Джозефа Байдена (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года - прим. ТАСС). Они опять провалятся!"

Ранее СМИ сообщили, что сотрудник американской разведки подал жалобу через две с половиной недели после состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно их источникам, в ходе беседы глава Белого дома якобы дал обещание, ущемляющее интересы страны. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, его адвокат Рудольф Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. В частности, речь якобы шла о содействии в расследовании дела против сына Байдена Хантера.