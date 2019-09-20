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Глава МИД Украины отрицает, что Трамп давил на Зеленского по "делу Байдена"

По словам Вадима Пристайко, Украина "ценит поддержку со стороны США", но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-либо партии

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, настаивая на сотрудничестве Украины и США по расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом Пристайко заявил в пятницу в интервью "Общественному ТВ".

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы", - рассказал министр о телефонном разговоре двух президентов в июле.

По его словам, Украина ценит поддержку со стороны США, однако это не означает, что украинская власть хочет помочь какой-либо партии. Кроме того, глава МИД Украины отметил независимость украинского государства. "Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", - подчеркнул Пристайко.

Ранее газета  The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отмечает, что, как сообщил сам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Украинские власти ранее заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Теги
УкраинаТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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