Глава МИД Украины отрицает, что Трамп давил на Зеленского по "делу Байдена"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского во время их телефонного разговора, настаивая на сотрудничестве Украины и США по расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом Пристайко заявил в пятницу в интервью "Общественному ТВ".

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы", - рассказал министр о телефонном разговоре двух президентов в июле.

По его словам, Украина ценит поддержку со стороны США, однако это не означает, что украинская власть хочет помочь какой-либо партии. Кроме того, глава МИД Украины отметил независимость украинского государства. "Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", - подчеркнул Пристайко.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отмечает, что, как сообщил сам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Украинские власти ранее заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.