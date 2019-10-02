Политическая алгебра по-украински: страсти вокруг "формулы Штайнмайера"

Не успели политики и эксперты порадоваться, что Киев наконец-то согласился с "формулой Штайнмайера" и тем самым сделал реальный шаг по пути урегулирования в Донбассе, как украинские власти в свойственной им манере тут же пошли на попятную: дескать, ничего не подписывали, ни с чем не соглашались, а если и согласились, то с оговорками. И сделали это единственно для того, чтобы добиться проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина).

Эти шараханья из стороны в сторону заставляют вновь предположить, что целью президента Украины Владимира Зеленского является вовсе не урегулирование гражданского конфликта на востоке страны, а исключительно повышение самооценки и укрепление авторитета в глазах отечественных и зарубежных сторонников — именно поэтому он с такой настойчивостью добивается проведения встречи лидеров в "нормандском формате", не собираясь при этом ничего менять по существу.

В этом смысле Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, который то и дело заявлял о приверженности минским соглашениям по урегулированию в Донбассе и одновременно всячески извращал суть этих соглашений и с упорством, достойным лучшего применения, тормозил их реализацию.

Формула преткновения

Именно стойкое нежелание Порошенко, опиравшегося на откровенно националистические силы, предоставлять Донбассу особый статус, предусмотренный минскими соглашениями, и привело к появлению формулы, названной по фамилии нынешнего федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В 2015 году, будучи министром иностранных дел Германии, он сформулировал последовательность шагов, призванных сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.

По замыслу Штайнмайера, территория Донецкой и Луганской народных республик должна на временной основе получить особый для проведения выборов в местные органы власти. Причем выборы эти должны проводиться под контролем со стороны ОБСЕ и по украинскому законодательству. Если выборы будут признаны ОБСЕ как честные и свободные, по их итогам предстоит сформировать легитимную местную власть, а непризнанные республики на постоянной основе получат особый статус в составе Украины.

Предложенный главой МИД ФРГ механизм был в устной форме одобрен на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в октябре 2015 года и вошел в политический обиход под названием "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выдвигать все новые и новые дополнительные требования: полное прекращение огня, разведение сил по всей линии соприкосновения, предварительное восстановление контроля Украины на всем протяжении границы с Россией, ввод миротворческих сил... Поскольку некоторые из этих требований были заведомо невыполнимы и к тому же противоречили минским соглашениям, процесс урегулирования был практически полностью остановлен.

Сначала формула, потом саммит

Надежда на возобновление процесса появилась после того, как вместо Порошенко на пост главы государства был избран Зеленский, а его партия "Слуга народа" одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах. Тем более что прекращение кровопролитного конфликта в Донбассе было одним из главных лозунгов предвыборной кампании нового президента.

Зеленский и впрямь стал весьма настойчиво добиваться проведения саммита "нормандской четверки", на что в Москве ответили: нет смысла встречаться ради самой встречи, нужны конкретные шаги по урегулированию в Донбассе. И в качестве одного из таких шагов назвали согласование "формулы Штайнмайера" всеми сторонами. С таким подходом согласились в Париже и Берлине, после чего и Киеву пришлось дать согласие.