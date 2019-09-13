Урегулирование на Украине: Зеленскому понадобится личное мужество

Андрей Низамутдинов — о том, почему Москва сдержанно относится к перспективе встречи в нормандском формате

В отношениях между Москвой и Киевом вроде бы наметились позитивные сдвиги: стороны обменялись удерживаемыми лицами, Украина притормозила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, да и недружественная риторика со стороны украинских официальных лиц несколько приутихла. Оживились и контакты в нормандском формате. Украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон с воодушевлением говорят о возможности проведения саммита "нормандской четверки" в "ближайшее время". А канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе заявила в среду о перспективе проведения встречи в верхах "через пару недель".

Описание Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA/UWE ANSPACH

Пока что из всех участников "квартета" одна лишь Россия демонстрирует явную сдержанность, если не сказать скепсис. Объясняется это просто: в Москве пока не видят главного — готовности украинских властей не на словах, а на деле выполнять положения минских соглашений об урегулировании в Донбассе. Разные мотивы "Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины", — заявила на днях фрау канцлерин. Тут, как говорится, не поспоришь, ведь на рубеже 2013–2014 годов именно Меркель была в числе тех европейских лидеров, кто наиболее активно поддерживал майданную "революцию достоинства". Выходит, она и впрямь несет ответственность за все последующее развитие событий, в том числе и за ухудшение отношений между Киевом и Москвой, а также отношений между РФ и ЕС. Хотя в большей степени ее, надо думать, беспокоит ответственность перед германским бизнесом, несущим убытки от европейских санкций против Москвы и российских контрсанкций. А поскольку возможность отмены санкционного режима связана с прогрессом в урегулировании в Донбассе, Меркель заинтересована в возобновлении переговоров в нормандском формате.

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Президенту Франции в этом смысле проще: проблемы, связанные с вовлечением Парижа в конфликт на Украине, он может списать на своего предшественника. Хотя и у Макрона имеется, бесспорно, собственный интерес в активизации деятельности "нормандской четверки": он метит на место главного европейского лидера и не без оснований полагает, что прорыв на украинском направлении принесет ему дополнительные очки. Характерно, что при этом и Париж, и Берлин видят себя в "нормандской четверке" в качестве посредников, которые должны поспособствовать налаживанию диалога между Москвой и Киевом с целью урегулирования в Донбассе. Однако и президент Владимир Путин, и другие российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины. Интерес российского участия в нормандском формате в том, чтобы во взаимодействии с Францией и ФРГ подтолкнуть Киев к прямым переговорам с непризнанными республиками в Донбассе. От Вашингтона — только Пенс Позиции нынешнего украинского президента объективно являются самыми слабыми по сравнению с другими участниками "квартета". Разумеется, Зеленский это осознает и всячески пытается заручиться поддержкой из-за рубежа, хотя и делает это порой излишне наивно. В своем первом видеообращении к Путину в июле Зеленский предложил российскому лидеру "встретиться и поговорить" в Минске. А в качестве "группы поддержки" пригласил, помимо Меркель и Макрона, еще и президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Терезу Мэй, вот только забыл поинтересоваться их мнением. С тех пор Мэй успела уйти в отставку, а ее преемник Борис Джонсон слишком озабочен проблемами, связанными с выходом Британии из ЕС.

Не оправдались и надежды на Трампа: судя по всему, тот окончательно вычеркнул Украину из своих внешнеполитических приоритетов. Во всяком случае, он попытался (хотя и безуспешно) заморозить оказание военной помощи Украине и под благовидным предлогом отказался от встречи с Зеленским. Вместо него встречу провел вице-президент США Майкл Пенс, который прямо заявил, что прежней поддержки Киеву ждать не следует, и откровенно попытался переложить бремя оказания помощи на европейских партнеров. А уж после увольнения "ястреба" Джона Болтона с должности помощника президента США по нацбезопасности стало окончательно понятно: Киеву придется сосредоточиться на работе в нормандском формате. "Формула Штайнмайера" В начале сентября в Берлине прошла встреча помощников лидеров "нормандской четверки", на которой обсуждались условия проведения саммита. По словам источников, одним из предварительных условий как раз была организация обмена удерживаемыми лицами. Обмен состоялся, но в Москве связывают перспективу новой встречи в верхах с выполнением решений и договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах. Речь идет, в частности, о разведении сил в районе населенных пунктов Петровское (ДНР), Золотое и Станица Луганская (ЛНР), а также о начале практической реализации "формулы Штайнмайера".

Описание Разрушенный мост у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой © Александр Река/ТАСС