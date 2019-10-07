Срыв разведения сил в Донбассе. Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Разведение вооруженных сил Украины и республик Донбасса, которое должно было начаться в понедельник в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, не состоялось. Это стало очевидно утром после заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов. Нам надо ждать, пока настанет следующий период в семь дней, что докажет, что у сторон серьезные намерения", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Это заявление вызвало недоумение в республиках Донбасса. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова обвинила Киев в нарушении достигнутых договоренностей, которые на этот раз не предусматривали необходимость поддержания режима тишины в Золотом и Петровском в течение семи дней.

"Сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках Петровское - Богдановка и Золотое, или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей, - сказала она. - Украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для разведения на указанных участках. Именно такой подход поддерживает в том числе и ОБСЕ".

В заявлениях украинской стороны о продолжающихся обстрелах в республиках увидели старый, опробованный еще в Станице Луганской прием, где почти 80 раз под тем же предлогом срывалось разведение сил. "Данный факт указывает на неготовность командования операции объединенных сил к мирному процессу", - считают в ЛНР.

Лишь к вечеру в понедельник Минобороны Украины разместило сообщение о посещении министром и начальником Генштаба района проведения так называемой операции объединенных сил, в том числе населенного пункта Золотое.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к происходящим событиям. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - заявил министр обороны Андрей Загороднюк. После этого телеканал "112 Украина" сообщил со ссылкой на командование ВСУ, что разведение сил в Золотом, которое должно было начаться в понедельник, перенесено на среду, 9 октября, на 12:00 по местному времени (совпадает с мск). Как передает "112 Украина", местные жители против отсрочки и требуют начать разведение вооружений как можно скорее.

Информацию о том, что практический отвод войск из Золотого и Петровского должен начаться 9 октября, вечером в понедельник подтвердил и близкий к переговорному процессу источник в Москве.

"Сегодня начали реализовываться достигнутые 1 октября договоренности по разведению, которые должны вступить в практическую фазу 9 октября", - сказал он.

Активизация радикалов

В Луганской народной республике связали невыполнение Киевом обязательств по разведению сил с активизацией радикальных сил на Украине. После подписания 1 октября в Минске участниками контактной группы "формулы Штайнмайера" радикалы потребовали от президента и правительства разъяснений по этому поводу, а в Киеве и ряде других городов страны прошли акции протеста "против капитуляции". На этом фоне лидеры националистических группировок Украины начали угрожать провокациями на линии соприкосновения. А 6 октября в район населенного пункта Золотое прибыли боевики полка "Азов" и заявили, что в случае отвода украинских войск будут "защищать" поселок.

В этой ситуации представители ЛНР обратились с призывом не допустить срыва мирного процесса украинской стороной к ООН и ОБСЕ. "Призываем представителей миссий ООН и ОБСЕ повлиять на политическое руководство Украины с целью недопущения срыва мирных инициатив, предложенных представителями стран - участниц нормандского формата", - заявил представитель пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Обеспокоенность в республике вызвало и заявление Пристайко о неготовности разбирать фортификационные сооружения в Золотом и Петровском, чтобы в любой момент иметь возможность вновь вернуться на прежние позиции.

"Киев вновь применяет излюбленную тактику времен [бывшего президента Украины Петра] Порошенко - всеми способами затягивать исполнение своих обязательств по достигнутым в Минске договоренностям", - считает глава МИД ДНР Наталья Никонорова. "Мы считаем такой подход категорически неприемлемым и в очередной раз призываем страны - гаранты минских соглашений не закрывать глаза на саботаж мирного урегулирования украинской стороной и, поскольку устранение нарушений на этих двух участках было одним из условий проведения саммита лидеров нормандского формата, надеемся на соответствующую реакцию на действия Украины", - сказала глава МИД ДНР.

Договоренность контактной группы

Вооруженные силы Украины и республик Донбасса должны были начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.