"Победа — уже то, что саммит состоялся". Мировые СМИ — о встрече "нормандской четверки"

В переговорах участвовали французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, однако все внимание было сосредоточено на Владимире Путине и Владимире Зеленском

Российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в понедельник впервые встретились лицом к лицу, чтобы попытаться положить конец пяти годам боевых действий в Донбассе. Последние шаги Зеленского направлены на достижение мира, но его противники предупреждают, что нельзя идти на слишком большие уступки России. Мировые СМИ положительно оценивают итоги встречи "нормандской четверки", но отмечают, что до реального достижения мира на Украине еще далеко. ТАСС отобрал главные комментарии иностранных журналистов о прошедшем саммите. Франция Les Echos: "Став организатором встречи в нормандском формате, Елисейский дворец выступил в сложной роли по облегчению данного политического процесса. Для президента Макрона это подлинное испытание и еще один элемент в той сложной политике открытости, которая направлена на то, чтобы, как он сам говорит, "переосмыслить" отношения с Россией.

С лета этого года Макрон прилагает немало усилий к тому, чтобы добиться укрепления доверия между Москвой и Киевом и возобновить процесс продвижения к миру в Донбассе... В ходе парижского саммита состоялась первая встреча кремлевского лидера Владимира Путина и нового украинского президента Владимира Зеленского. Это произошло после пяти лет конфликта в зоне на востоке Украины, находящейся под военным контролем сепаратистов, и после того, как там погибли 13 тыс. человек. Еще от пяти до 15 человек продолжают гибнуть там каждый месяц... "Динамика процесса изменилась, в том числе и у самих российских властей, — сообщил газете высокопоставленный европейский дипломат, работающий в Москве. — Не надо забывать, что российская позиция отнюдь не едина. Некоторые деятели выступают с более открытой и примиренческой позицией. Другие, из сторонников жесткой линии, упирают на существующие противоречия. И никто не знает, кто из них действительно окажет подлинное воздействие на решение Путина". Agence France-Presse: "Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в понедельник провели свою первую встречу в Париже на полях саммита, направленного на активизацию мирного процесса на Украине и организованного под эгидой Франции и Германии... Встречу между кремлевским лидером, имеющим большой опыт в международных делах, и молодым украинским президентом, бывшим актером, ждали с нетерпением, поскольку переговоры, которые должны были положить конец войне на востоке Украины, находились в тупике в течение последних трех лет...

И даже если мира на встрече добиться не удалось, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, которая вместе с Владимиром Путиным участвовала во всех саммитах в "нормандском формате", надеются, что они смогли установить вехи для движения в этом направлении

Opinion: "План России очевиден, и его никак нельзя считать секретным. Кремль прекрасно отдает себе отчет в том, что европейские санкции, введенные за аннексию Крыма в 2014 году, являются временными. В связи с этим урегулирование конфликта в Донбассе рассматривается Москвой как возможность провести переговоры по санкциям с учетом ее жестов доброй воли". Германия Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Если Кремлю что-то кажется уместным, то он способен реагировать быстро. Однако после того, как Генеральная прокуратура (ФРГ) обвинила российское государство в причастности к убийству грузинского гражданина в Берлине, Москва до сих пор придерживается выжидательной тактики. Было объявлено, что за решением выслать двух российских дипломатов последует реакция, однако ее пока не было, а подконтрольные государству СМИ воздерживаются от нападок на Германию. Москва дублирует позицию Берлина, который также предпочитает не поднимать излишнего шума вокруг этого инцидента.

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Такая сдержанность с обеих сторон связана с саммитом в "нормандском формате". Расчет Кремля очевиден. После того как Кремлю удалось создать собственные условия для проведения саммита, там хотят проверить, насколько твердо Германия и Франция поддерживают Украину. Вероятно, именно встречные шаги со стороны Макрона дают Москве повод питать надежды. Плюс к этому (единая) позиция (стран Запада) по Украине существенно ослабла ввиду процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа и внутриполитической борьбы в США. С точки зрения Кремля, было бы глупо сейчас настраивать Берлин против себя еще больше. Ведь это ослабило бы позиции представителей экономики, которым после чашки чая с Путиным не пришло в голову ничего другого, кроме как предостеречь от новых санкций. А вот почему столь сдержанно ведет себя германское государство, не совсем понятно... С точки зрения Зеленского, на кону перед саммитом стояло многое. В ходе предвыборной борьбы в начале года он пробудил надежды на мир в стране. По его словам, победой является уже тот факт, что впервые за три с половиной года "нормандский саммит" вообще состоялся". Volksstimme: "Демонстранты в Киеве в ультимативной форме требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вернул стране Донбасс. Однако такого "освобождения" не будет. За последние шесть лет, пока идет война, достичь можно было бы много, если бы удалось остановить кровопролитие, а также обменяться всеми пленными и добиться разрядки в отношениях между всей страной и "народными республиками". Конечной точкой перед окончательным решением могут стать выборы, пусть даже символические...

Но Россия не заинтересована в продолжительной войне, к тому же война сулит им санкции со стороны Запада

Впрочем, граница между Украиной и Россией в прежнем виде — чистая иллюзия". Zeit: "В Париже на саммите по Украине обсуждались новые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Было согласовано полноценное перемирие до конца года, как записано в итоговом заявлении. Таким образом, в борьбе за мир на востоке Украины после долгой паузы сделан конкретный шаг вперед". Великобритания BBC: "Украина и Россия договорились об установлении "полного и всестороннего" перемирия на востоке Украины до конца 2019 года после переговоров на высшем уровне. Российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в понедельник впервые встретились лицом к лицу. Продолжающееся вот уже пять с половиной лет противостояние между правительственными силами и повстанцами, которых поддерживает Россия, унесло 13 тыс. жизней. Переговоры состоялись при посредничестве лидеров Франции и Германии после крупного обмена пленными и отвода украинских войск из трех ключевых областей на линии фронта. Хозяевами встречи в Елисейском дворце выступили совместно президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Последние дипломатические шаги Зеленского направлены на достижение мира, однако его противники гневно реагируют на них и предупреждают, что ему нельзя идти на слишком большие уступки России". The Daily Telegraph: "Хотя опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев выступают за мирное разрешение конфликта на востоке страны, многие из них опасаются того, что Зеленский, новичок в политике по сравнению с Путиным, пойдет на неприемлемые уступки России. Состоявшиеся в понедельник переговоры, во время которых Путин и Зеленский полтора часа говорили с глазу на глаз, показали, что Зеленский привержен соблюдению того, что на Украине считают границами допустимого при урегулировании конфликта в Донбассе. В ходе совместной пресс-конференции лидеров Зеленский заявил, что расходится с Путиным во мнениях по ключевым вопросам политического урегулирования, включая передачу контроля над частью украинско-российской границы от повстанцев-сепаратистов украинским военным". Financial Times: "Россия и Украина договорились об очередном перемирии на востоке Украины между сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, и киевским правительством, однако разительно расходятся во мнениях по поводу того, как необходимо урегулировать конфликт, который президент Макрон называет "открытой раной в сердце Европейского континента". Independent: "В преддверии саммита обе стороны заявляли, что прорывы маловероятны. Они подчеркивали, что возобновление дипломатических переговоров само по себе является прогрессом. В этом смысле итоговое коммюнике не стало разочарованием, как бы мало в нем ни было новых заявлений. Было достигнуто соглашение об обмене всех пленных и перемирии до начала следующего года. Была также высказана приверженность планам по разминированию и созданию трех пилотных зон разведения войск.

Однако результаты, как кажется, не способствуют разрешению ни одного из других основополагающих вопросов в данном конфликте

Не было, например, достигнуто договоренности о разведении войск по всей линии фронта протяженностью 265 миль (426 км). Нет и договоренности о проведении выборов в зоне конфликта. Недалеко зашло также обсуждение вопроса о восточной границе Украины, которая де-факто находится с 2014 года под контролем России. Прорыва не было и на параллельных переговорах по контрактам о транзите газа. Эта тема остается весьма чувствительной на фоне ожидающегося завершения строительства газопровода "Cеверный поток — 2", который в следующем году свяжет Россию с Европой. По словам директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны лишь "договорились продолжить попытки договориться". США Associated Press: "Президент России Владимир Путин в понедельник впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Париже, чтобы попытаться положить конец пяти годам боевых действий между украинскими войсками и поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Они расположились во французском президентском дворце вместе с лидерами Франции и Германии для переговоров, направленных на то, чтобы оживить минские договоренности от 2015 года, выполнение которых в значительной мере зашло в тупик.

С 2014 года война унесла жизни 14 тыс. человек... и изменила европейскую геополитику. Значительный прорыв маловероятен, и участники акции протеста в Киеве оказывают давление на своего нового лидера, чтобы тот не слишком поддавался Путину, который находится у власти уже почти 20 лет. Но сам факт, что Путин и Зеленский вообще встретились, стал значительным шагом после нескольких лет войны. Путин и Зеленский сидели за столом напротив друг друга... Они позже провели отдельную встречу тет-а-тет... Хотя США никогда не были частью этого мирного процесса, их поддержка в прошлом укрепляла общую позицию Украины в переговорах с Россией. Теперь эта поддержка все больше вызывает сомнения после того, как администрация Трампа ранее в этом году заморозила военную помощь... Учитывая ослабление влияния США по всему миру, в Киеве многие видят одного явного победителя — Россию". CNN: "Французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель участвовали в переговорах, однако все внимание было сосредоточено на Владимире Зеленском и Владимире Путине... Россия никогда открыто не признавала себя стороной конфликта, хотя Украина и ее сторонники на Западе говорят, что Москва отправляет военную технику и советников для поддержки сепаратистов. Встреча президентов Украины и России стала первой с момента вступления Зеленского в должность. Оба лидера уже предпринимали шаги для достижения компромисса — они недавно не без труда договорились об обмене пленными, что открыло путь к встрече в понедельник. В Париже оба обязались сделать новый важный шаг, обещав работать в направлении проведения выборов в сепаратистских районах на востоке Украины. Однако они не стали затрагивать вопрос, когда именно это может произойти... Встреча Путина и Зеленского в формате "один на один" не привела к решению главного вопроса: кто будет контролировать восточную границу Украины во время выборов в сепаратистских регионах. Однако она показала, что оба лидера могут вести диалог". The Wall Street Journal: "Соглашение, достигнутое в понедельник, в основном снова подтвердило мирную сделку, заключенную четыре года назад в Минске. Те договоренности оговаривают возвращение границы с Россией под контроль Украины, проведение выборов в удерживаемых сепаратистами районах и наделение их автономией. Выполнение сделки, однако, пробуксовывает из-за продолжения стычек и обстрелов на линии соприкосновения. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве договоренностей... Для Зеленского ставки высоки. Новичок в политике, он был избран благодаря обещанию положить конец конфликту с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, однако с тех пор оказался замешанным в разбирательстве, приведшем к процедуре импичмента в отношении Трампа... Некоторые украинские официальные лица обеспокоены тем, что слушания по импичменту способны нанести урон долгосрочным отношениям Украины с США, на финансовую, военную и политическую поддержку которых Киев полагается... В области внутренней политики пространство для маневра у Зеленского тоже ограничено, в Киеве в последние недели прошла серия акций протеста, в том числе демонстрация в воскресенье против любой попытки капитулировать перед Россией... На саммите в Париже лидеры не договорились по таким наиболее острым вопросам конфликта, как возвращение украинской части границы под контроль Киева. Россия и Украина также расходятся во мнениях о последовательности многих шагов, прописанных в минских договоренностях". The Washington Post: "Владимир Путин и Владимир Зеленский во время их первой встречи в Париже договорились о возобновлении режима прекращения огня и обмене (военнопленными) по принципу "всех на всех", внеся скромный вклад в мирные переговоры, направленные на завершение войны на востоке Украины...

На переговорах был достигнут достаточный прогресс, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, но, как и ожидалось, серьезного прорыва не произошло