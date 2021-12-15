Германия вышлет двух сотрудников посольства России после приговора по делу Хангошвили

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Германия считает убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году нарушением своего суверенитета, высылает двух сотрудников российского посольства. Об этом заявила в среду журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Это убийство по, как установил сегодня суд, государственному заказу представляет собой серьезное нарушение германского права и суверенитета Федеративной Республики. Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала она.

Бербок напомнила, что накануне провела телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по итогам которого высказалась за "открытый диалог" с Москвой. "Это отвечает взаимным интересам, это должно осуществляться на основе международного права и взаимного уважения, - сказала она. - Ясно, что такие действия, как убийство в Тиргартене, серьезно осложнят обмен".

Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, который убил гражданина Грузии 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур РФ.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев ранее заявил, что считает приговор "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". "Абсурдный тезис о причастности к деликту Российской Федерации на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами", - отметил дипломат.