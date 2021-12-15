Власти ЮАР подают апелляцию на решение суда вернуть бывшего президента Зуму в тюрьму

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Департамент исправительных учреждений (ДИУ) ЮАР объявил в среду, что подает апелляцию на решение Высокого суда Претории, который постановил отменить решение ДИУ об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья бывшего президента страны Джейкоба Зумы.

"После тщательного изучения судебного постановления ДИУ пришел к выводу, что другая судебная инстанция может прийти к иному выводу", - говорится в заявлении департамента, опубликованном на его портале.

Одновременно подчеркнуто, что вывод Высокого суда Претории о незаконности решения департамента об условно-досрочном освобождении Зумы представляет собой неверное толкование закона об исправительных учреждениях. ДИУ сообщил, что опубликует все аргументы в свою защиту, однако не назвал точную дату подачи апелляции. "Об этом станет известно в соответствующее время", - подчеркнул официальный представитель департамента Сингабакхо Нксумало.

Между тем адвокаты Зумы уже подали в среду апелляцию. "Принято явно неверное судебное постановление, - говорится в заявлении Фонда Зумы, размещенном на его странице в Twitter. - Есть хорошие перспективы, что вышестоящие судебные инстанции придут к совершенно иному заключению".

Бывший президент ЮАР 79-летний Джейкоб Зума, осужденный минувшим летом на 15 месяцев тюремного заключения, был 5 сентября условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья. Зума находится в своем поместье в провинции Квазулу-Наталь, где регулярно проводит встречи с политическими союзниками.

Конституционный суд (КС) ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к лишению свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвинил Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. Комиссия ведет расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти ЮАР во время президентства Зумы в 2009-2018 годах. Зума начал отбывать свой срок 8 июля.

Бывший глава государства также является обвиняемым на процессе в Высшем суде провинции Квазулу-Наталь. Зума и французская военно-промышленная группа Thales обвиняются в коррупции, мошенничестве, рэкете и легализации незаконно заработанных средств при заключении в 1990-х годах оборонного контракта.