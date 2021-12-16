Без грандиозных торжеств и с курсом на реформы. Казахстан отмечает 30-летие независимости

НУР-СУЛТАН, 16 декабря. /ТАСС/. Жители Казахстана в четверг отметят главный и единственный национальный праздник в стране - День независимости. Ровно 30 лет назад первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон, который ознаменовал государственный суверенитет Казахстана.

За прошедшие десятилетия республика, занимающая девятое по площади место в мире, добилась международного признания и вошла в число 50 развитых стран мира. Страна даже успела сменить столицу, которая была перенесена из Алма-Аты в Акмолу. Главный город Казахстана позже переименовали в Астану, а со сменой главы государства в 2019 году он обрел и новое название - Нур-Султан.

В конце октября 2020 года на заседании Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия независимости. Как он отметил, это хороший повод для осмысления пройденного пути. Тогда же глава государства заявил, что юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, а также решения проблем экологии.

Уже в начале февраля нынешнего года на первом заседании государственной комиссии по подготовке к празднованию президент отметил, что проведение юбилея не должно стать поводом тратить средства на грандиозные торжества, проводить бесполезные форумы и конференции. По его словам, особое внимание надо уделить благосостоянию людей, так как без улучшений в данной сфере нельзя говорить о достижениях страны.

В настоящее время по инициативе Токаева в Казахстане реализуется уже третий этап политических преобразований, в рамках которого принимаются законы, направленные на демократизацию общества. Как считает президент, в ближайшие 10 лет казахстанцы должны сформировать новый облик государства и новую идентичность нации.

Накануне юбилея в Нур-Султане состоялось торжественное собрание, на котором, помимо Токаева и Назарбаева, присутствовали в том числе премьер-министр страны Аскар Мамин и председатели обеих палат парламента - Нурлан Нигматулин и Маулен Ашимбаев. В своем выступлении президент отметил, что последовательная политическая модернизация в Казахстане продолжится, однако власти не допустят социального антагонизма, скатывания в популизм и дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка, подчеркнул он.

По его словам, в предстоящем десятилетии ключевым приоритетом государственной политики будет улучшение экологии, всестороннее внедрение цифровых технологий, укрепление в обществе духа и практики предпринимательства.

Важная дата

В течение юбилейного года в Казахстане и за его пределами состоялся ряд мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, - круглые столы, выставки, кинопоказы и прочее. Их участники обсуждали достижения республики за минувшие три десятилетия и планы на будущее. Накануне праздника Токаев и Назарбаев в честь 30-летия независимости вручили государственные награды видным политикам, ученым, деятелям культуры и представителям делового сообщества.

В преддверии праздника Назарбаев написал статью "Уроки независимости", в которой, в частности, отметил, что избрание на должность президента Токаева стало свидетельством сплоченности народа и преемственности курса. Первый глава республики также заявил, что Казахстан всегда должен помнить поддержку руководства России и Китая в уточнении государственных границ после обретения страной суверенитета. Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что межэтническое и межконфессиональное единство стало залогом для устойчивого развития Казахстана.

Юбилей в новом формате

Вот уже почти два года республика, как и остальной мир, живет в условиях пандемии. На фоне распространения коронавируса в Казахстане не планируют проводить массовых шествий и парадов, приуроченных к 30-летию независимости. При этом, как убедился корреспондент ТАСС, еще накануне праздника на улицах столицы разместили тематические баннеры и флаги. На больших экранах в городе демонстрируют видеосюжеты о достижениях республики.

Помимо этого, в Нур-Султане вечером в среду состоялся праздничный салют, а в четверг его организуют в Алма-Ате. Кроме того, по всей стране в эти дни проходят посвященные юбилейной дате мероприятия, большинство из которых в связи с эпидемиологической ситуацией стараются проводить в дистанционном режиме. Торжества в традиционном формате проводятся со строгим соблюдением санитарно-эпидемических мер.