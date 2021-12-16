Конгресс США поддержал создание списка подрядчиков, с которыми не должен работать Госдеп

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в среду в составе проекта оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) отдельный законопроект о финансировании Госдепартамента США, который среди прочего содержит требование составить список подрядчиков, с которыми американское внешнеполитическое ведомство не должно заключать контракты из-за их причастности к кибератакам и операциям по слежке.

Законопроект требует от Госдепартамента совместно с офисом директора национальной разведки составить список "поставщиков телекоммуникационных услуг, телекоммуникационного оборудования и IT-оборудования", с которыми американскому внешнеполитическому ведомству следует воздерживаться от заключения каких-либо контрактов. В этот список должны быть включены те, кто "сознательно помогал или содействовал осуществлению кибератак или операций по слежке", направленных против США и проводимых в интересах государств, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу для США в киберсфере.

Речь идет также о подобных операциях с целью запугивания, направленных против "активистов, журналистов и оппозиционных политиков", которые осуществлялись в интересах государств, включенных Вашингтоном в свой список нарушителей прав человека.

Сенат Конгресса США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Палата представителей утвердила законопроект на прошлой неделе, теперь он поступит на подпись президенту Джо Байдену.