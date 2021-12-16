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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Помощник Байдена выразил обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном

Любые передвижения военных близ недемаркированных границ являются провокационными и безответственными, отметил Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел в среду встречу с Арменом Григоряном - секретарем Совета безопасности Армении, в ходе которой выразил обеспокоенность напряженными отношениями Еревана с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба Совета по национальной безопасности Белого дома.

"Он [Салливан] выразил обеспокоенность продолжающейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что любые передвижения военных близ недемаркированных границ являются провокационными и безответственными", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаСалливан, Джейк
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