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Санкции в отношении России
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В ЕС заявили о подготовке полного набора санкций против России

По словам главы дипломатии сообщества Жозепа Борреля, страны Евросоюза на этот раз смогут прийти к единому соглашению
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Kenzo Tribouillard/Pool Photo via AP
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Kenzo Tribouillard/Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Евросоюз готовит полный набор санкций против России, это будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

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"Я не могу этого сказать (какие именно санкции), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос о том, смогут ли страны ЕС достичь консенсуса по этому вопросу, Боррель ответил: "Да, на этот раз да".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииБоррель, Жозеп
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