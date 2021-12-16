Премьер Греции рассказал на саммите "Восточного партнерства" о своей встрече с Путиным

АФИНЫ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проинформировал участников саммита "Восточного партнерства" о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 8 декабря и повторил свою позицию, что все стороны должны работать над деэскалацией кризиса вокруг границ Украины и России. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

По его словам, Мицотакис в среду принял участие в шестой встрече глав государств ЕС и стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдавия). "На саммите, который проходил на фоне событий как на украинско-российской границе, так и на границе с Белоруссией, а также усилий по использованию иммиграции для достижения политических целей, премьер-министр выразил поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности государств "Восточного партнерства", - сказал Иконому. - В то же время он подчеркнул важность их ориентации на решения и заявления [в рамках] Общей внешней политики и политики безопасности ЕС, особенно на те, которые касаются суверенитета, территориальной целостности и суверенных прав государств - членов ЕС. Премьер-министр проинформировал участников саммита о своей недавней встрече в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и повторил свою позицию, которую выразил и президенту России, о том, что все стороны должны работать над деэскалацией кризиса в регионе, так как в случае конфликта никто не выйдет победителем".

Иконому отметил, что в четверг премьер-министр принимает участие в Брюсселе в саммите Совета Европейского совета и ужине лидеров стран сообщества. "Саммит будет посвящен пандемии, штамму "омикрон", вакцинации и проблемам, связанным с ростом цен на энергоносители в Европе, - сказал представитель правительства. - Будет также обсуждаться ситуация на Украине и иммиграция в связи с развитием событий на границе с Белоруссией. Лидеры также проведут первый обмен мнениями о новой стратегической доктрине ЕС на основе документа, представленного на обсуждение верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем".

"Позиция премьер-министра и правительства заключается в том, что текст должен отвечать угрозам, с которыми сталкивается Европа, - продолжил Иконому. - Напомним, Кириакос Мицотакис был одним из первых лидеров ЕС, который говорил о необходимости продвижения дискуссии о стратегической автономии ЕС на саммите Med9 (девяти средиземноморских стран - прим. ТАСС), проходившем в Афинах, а также с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Цель состоит в том, чтобы лидеры согласовали текст этой стратегии в марте 2022 года. Вечером премьер-министр примет участие в ужине с участием лидеров стран еврозоны, в ходе которого будут обсуждены вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией и продвижением к Банковскому союзу и Союзу рынков капитала".