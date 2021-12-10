На прошлой неделе Путин провел сразу три зарубежные встречи. Вот о чем говорят их итоги

Президент второй раз за год отправился в зарубежную поездку

На уходящей неделе президент России Владимир Путин провел переговоры с главами сразу трех государств — Индии, США и Греции. Рассказываем, о чем шла речь на этих встречах, чем они примечательны и какие выводы из них можно сделать о нынешних приоритетах России. Два разных полюса В понедельник днем Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди работали в Нью-Дели. Во вторник вечером президент говорил по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом, а в среду он принимал в Сочи главу греческого правительства Кириакоса Мицотакиса. Россия заинтересована в развитии отношений со всеми этими странами, но особый интерес вызывают именно итоги переговоров Путина с лидерами Индии и США.

Нью-Дели — давний друг Москвы еще со времен Советского Союза, соратник по Группе двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. У стран давно сложились хорошие отношения, но они продолжают искать способы расширить кооперацию в реалиях XXI века. Это и стало основной целью визита российского президента. Вашингтон — бывший союзник во Второй мировой войне, геополитический конкурент, партнер в освоении космоса и в Совбезе ООН, один из гарантов безопасности в Европе да и во всем мире. В последние годы его отношения с Москвой скатились на уровень времен холодной войны. С обеих сторон звучит враждебная риторика, а в последние месяцы американская пресса начала писать, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Чтобы сбить градус напряженности, американский и российский лидеры решили устроить видеосаммит и откровенно поговорить о нависших угрозах. В совокупности Индия и США — это две страны с динамичными экономиками, с огромным человеческим и интеллектуальным капиталом, с мощнейшими вооруженными силами. Обе — крупнейшие в мире демократии, и обе одинаково плохо ладят с Китаем. При этом и различий у них тоже достаточно — два полюса, Восток и Запад, две отдельные и непохожие цивилизации с разными приоритетами. Поэтому и итоги переговоров Путина с лидерами этих стран тоже получились разными. Но именно это и помогает лучше понять, какое место Россия занимает на сегодняшней мировой карте. Акценты Кремля То, что вторая за год зарубежная поездка Путина пришлась на Индию, уже кое-что говорит о приоритетах Москвы. До этого в 2021 году президент выезжал из России только в Женеву, на встречу с Байденом.

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Еще до прибытия российского лидера в Нью-Дели стороны анонсировали подписание порядка десяти соглашений — от торгово-инвестиционной сферы и космоса до культуры и оборонки. В числе тем повестки Путин назвал новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений". Что касается переговоров с Байденом, то перед встречей лидеров США принялись угрожать России новыми санкциями. За несколько дней до запланированных контактов в западных СМИ появились публикации о том, что Москву могут даже отключить от межбанковской платежной системы SWIFT. Все это не добавляло оптимизма. Никто не ждал от встречи прорыва, а все надежды были лишь на то, что не станет хуже. "Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков накануне переговоров. Сам Путин назвал предстоящий видеоразговор с Байденом "протокольным мероприятием". Скорее всего потому, что Россия уже не раз обозначала США свою позицию по Украине, по расширению НАТО на восток и другим беспокоящим ее темам. В любом случае президент воспользовался возможностью донести до Байдена озабоченности Москвы еще раз. Говорящие результаты Из Нью-Дели Путин вернулся c целым пакетом подписанных российско-индийских соглашений. Также стало известно и о новых договоренностях сторон: о скором взаимном признании ковидных сертификатов, о совместном фармацевтическом производстве, о решении нарастить двустороннюю торговлю, о сотрудничестве по Афганистану. Итогом же переговоров Путина с Байденом фактически стала договоренность договариваться. Без ответа остался даже призыв российского президента обнулить все взаимные ограничения на работу дипломатов. Байден не решился на этот шаг. С другой стороны, в условиях ожидания чуть ли не войны даже такие результаты показались сносными. Таким образом, по итогам двух саммитов уходящей недели можно сделать несколько выводов. Россия, как двуглавый орел, продолжает смотреть в обе стороны — и на Восток, и на Запад. Но на Восток как будто бы чаще. Пример — динамичные отношения не только с Индией, но и с Китаем. Эксперты давно констатируют, что основные глобальные процессы постепенно перемещаются из Европы в Азию, так что в этом смысле Москва не отстает от повестки. Дорога на Восток Если на Востоке мы видим активную работу и расширение сотрудничества, то на Западе все сводится к тому, чтобы банально не скатиться к войне. Учитывая, что Европа во многом остается заложником решений США, то ожидать от нее перемены позиции пока нет смысла. Проще напрямую говорить с Вашингтоном.

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Хотя везде есть свои "но". Так на встрече с Мицотакисом Путин указал, что присутствие Греции в НАТО и ЕС никогда не мешало развитию двусторонних отношений. Как, к примеру, не мешает Москве и сближение Нью-Дели с Вашингтоном, во всяком случае, пока Индия проводит независимую внешнюю политику. Пример тому — покупка российской ЗРК С-400. Несмотря на угрозу американских санкций, индийская сторона не отказалась от этого решения. Точно так же Индия прагматично смотрит на сотрудничество Москвы и Пекина, с которым у нее очень сложные отношения. В отличие от Европы, азиатские игроки демонстрируют способность работать прагматично, концентрируясь не на разногласиях, а на достижении взаимовыгодных результатов. С подачи США в регионе уже есть попытки разделить страны на блоки и альянсы. Пример — QUAD или AUKUS. Но вряд ли блоковое евроатлантическое мышление прошлого века приживется в Азии будущего. Россия тоже может занять особое место в регионе — например, поддерживать баланс сил, развивая отношения как с Китаем, так и с Индией. Перспективы есть Несмотря на все сложности, с которыми Россия сталкивается на западном отрезке, работа на нем тоже идет. Было бы несправедливо ее обесценивать. Часто может создаться ошибочное впечатление, что стороны топчутся на одном месте. Но тот факт, что Байден и Путин участили контакты, уже можно считать прогрессом. Предыдущий президент Трамп не мог позволить себе и такой роскоши. Сам Путин охарактеризовал встречу с американским коллегой как открытую и предметную беседу.

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