В Баку объяснили отказ поддержать пункт декларации "Восточного партнерства" по Белоруссии

БАКУ, 16 декабря. /ТАСС/. Азербайджан отказался поддержать пункт итогового заявления участников саммита "Восточного партнерства" по ситуации в Белоруссии, потому что этот пункт не отвечает внешней политике республики. Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой МИД Азербайджана.

"Пункт итогового заявления, касающийся Белоруссии, не соответствует принципам внешней политики Азербайджана. Именно поэтому наша страна присоединилась к декларации с оговоркой", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД отметили, что республика придерживается позиции, согласно которой странам - членам ЕС и другим партнерам не следует вносить в повестку "Восточного партнерства" свои проблемы и вызовы с третьими странами. "С другой стороны, "Восточное партнерство" должно служить развитию отношений государств - участников программы не только со странами ЕС, но и друг с другом. Считаем, что "Восточное партнерство" не должно наносить ущерб отношениям, которые страны, участвующие в программе, выстраивают вне ее", - отметили в МИД.

В четверг бакинское агентство Trend сообщило о том, что делегация республики выразила несогласие с 11-м параграфом совместной декларации состоявшегося накануне в Брюсселе саммита, представив особое мнение. В агентстве добавили, что о решении делегации из Баку объявил на саммите глава Евросовета Шарль Мишель.

Итоговое заявление саммита не содержит упоминаний о перспективе вступления стран - участниц партнерства в ЕС. В опубликованном документе, который содержит 24 страницы, речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке реформ и целях развития в будущем. В нем подчеркивается, что страны ЕС поддерживают реформы и усилия, направленные на интеграцию в единый рынок ЕС и процесс сближения регуляторных норм стран "Восточного партнерства" с правилами Евросоюза. Согласно итоговому документу, в следующем году встреча "Восточного партнерства" проводиться не будет, очередной саммит намечен только на 2023 год.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.