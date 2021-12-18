Bloomberg: в Белом доме сочли часть предложений России по безопасности "неприемлемыми"

ТАСС, 18 декабря. Белый дом считает часть предложений Москвы, содержащихся в обнародованном в пятницу проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые, напротив - неприемлемыми. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе.

Предложенный Россией документ состоит из восьми статей и затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Проект отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона, он предлагает решение накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений Североатлантического альянса.

Документ в первую очередь обозначает принципы неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга. В этих целях соглашение включает следующие пункты: отказ от действий и мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, неучастие в них и отказ от их поддержки. Кроме того, проект соглашения предусматривает отказ от мер в области безопасности, индивидуальных или в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны.