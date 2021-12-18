Совет ООН по правам человека принял резолюцию о расследовании нарушений прав в Эфиопии

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная комиссия займется расследованием нарушений прав человека в Эфиопии, совершенных всеми сторонами конфликта в этой стране. Об этом говорится в резолюции, принятой в пятницу вечером в Женеве на специальной сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

Документ, предложенный государствами Евросоюза, вызвал несогласие со стороны Эфиопии и группы африканских государств в Совете. В итоге он был принят меньшинством голосов от общего состава: из 47 стран-членов СПЧ его поддержала 21 делегация (это, в частности, западные страны, а также Украина и Армения), тогда как представители 15 государств, включая Россию, Китай, Венесуэлу и Кубу, проголосовали против, а 11 стран при голосовании воздержались.

Согласно резолюции, международная комиссия из трех экспертов должна быть учреждена сроком на один год с возможностью продления ее деятельности. Ее задача будет состоять в "проведении тщательного и беспристрастного расследования сообщений о нарушениях и злоупотреблениях в отношении международного права в сфере прав человека" за период после 3 ноября 2020 года. Речь идет о нарушениях и злоупотреблениях, совершавшихся всеми сторонами конфликта. Комиссия полномочна "устанавливать факты и обстоятельства" в связи с этими нарушениями. Она должна будет представить устный доклад на 50-й сессии СПЧ, а письменный - на 51-й. Обе эти сессии запланированы на 2022 год.

Выступая на заседании, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф обратила внимание на продолжающие поступать "заслуживающие доверия" сообщения о нарушениях прав человека в Эфиопии. В свою очередь представитель правительства Эфиопии в выступлении на спецсессии подверг резкой критике обсуждение вопроса о правах человека в его стране, расценив инициативу создания комиссии по расследованию как политически мотивированную. "Сожаление" в связи с проведением спецсессии выразил от имени группы африканских стран представитель Камеруна. Африканская группа призвала отвергнуть предложение о создании международной комиссии по расследованию, о которой идет речь в проекте резолюции.

Представитель российской делегации Артур Черняков заявил, что "Россия неизменно выступает против политизации эфиопского сюжета в СПЧ". "Полагаем, что создание в рамках СПЧ дополнительного механизма по сбору фактов является избыточной мерой, - сказал он. - Правительство этой страны успешно сотрудничает с международными правозащитными структурами". "В случае с Эфиопией, очевидно, прослеживается политически мотивированное решение отдельных государств, - констатировал дипломат. - Считаем, что продолжение практики учреждения Советом мониторинговых механизмов без согласия затрагиваемой стороны обречено на провал".

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН, созданный в 2006 году. Он собирается на свои регулярные сессии не менее трех раз в год. Члены совета не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Россия была избрана в СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.