Саммит "Открытых Балкан" из-за массовых протестов перенесли из Тираны в Эльбасан

ЗАГРЕБ, 20 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров Албании, Сербии и Северной Македонии, которая должна была пройти в Тиране, на фоне массовых протестов перенесена в город Эльбасан, расположенный в 40 км к юго-востоку от албанской столицы. Об этом сообщила в понедельник северомакедонская газета "Свободная печать" на своем сайте.

Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев, а также президент Сербии Александар Вучич должны были встретиться в албанской столице в рамках реализации региональной инициативы "Открытые Балканы".

Как уточнило издание, решение о смене места проведения предстоящих переговоров принял албанский премьер.

В понедельник вечером в центре Тираны на улицы вышли сотни протестующих против реализации проекта "Открытые Балканы". Инициатором акции протеста выступает бывший лидер оппозиционной Демократической партии страны Сали Бериша, в прошлом занимавший должности президента (1992-1997) и премьер-министра (2005-2013) Албании. Демонстранты, в частности, пытаются срывать расположенные по предполагавшемуся ранее маршруту следования участников переговоров сербские флаги и жечь их.

Проект "Открытые Балканы"

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве "Открытые Балканы", которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Ранее, в 2017 году, президент Сербии Александар Вучич предлагал создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынок стран с населением 18 млн человек (Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Албанию).

Проект предполагал отказ его членов от взимания внутренних пошлин и сборов, а также от ограничений на перемещение товаров и применение общего таможенного тарифа во всех странах организации. Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил $243,5 млрд.