В США заявили, что обсуждают с ФРГ "Северный поток - 2" в свете ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают обсуждать с властями Германии ситуацию вокруг газопровода "Северный поток - 2" в свете напряженности вокруг Украины. Об этом заявила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ее недавним визитам в Москву, Киев и Брюссель, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Соединенные Штаты рассматривают газопровод "Северный поток - 2" как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества. Мы продолжаем тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы поддержать Украину и укрепить энергетическую безопасность Европы, а также по нашим задачам в сфере климата", - сказала Донфрид.

Она напомнила, что США и Германия 21 июля достигли соглашения по газопроводу. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины". "Эти обязательства призваны гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять трубопроводами, включая "Северный поток - 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергоносители в качестве оружия. Поэтому мы будем продолжать честно работать с Германией и смягчать любой ущерб для Украины", - сказала помощник госсекретаря.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Санкции по SWIFT

Помощника госсекретаря также спросили, обсуждает ли Вашингтон с европейскими партнерами возможность исключения России из международной межбанковской системы SWIFT. Донфрид повторила, что США "тесно работают с европейскими коллегами над различными путями и конкретными пакетами жестких последствий для России" в случае ее якобы потенциального "вторжения" на Украину. "Что касается деталей этих консультаций, мы не собираемся вести публичные переговоры или телеграфировать наши действия. Но я скажу, что нет никаких санкций или вариантов, которые сняты с повестки, и мы говорим о серьезных последствиях для российской экономики и финансовой системы", - заключила она.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила журналистам, что заявлений об исключении России из международной межбанковской системы SWIFT не было, это было бы невыгодно регуляторам и другим странам - участницам структуры. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.