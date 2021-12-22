Организаторам массовых беспорядков в Сухуме дадут правовую оценку

СУХУМ, 22 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы определят масштаб ущерба, нанесенного во время беспорядков в Сухуме во вторник, организаторам беспорядков будет дана правовая оценка. Об этом говорится в совместном заявлении генпрокурора Абхазии Адгура Агрбы, министра внутренних дел Вальтера Бувтбы и председателя Службы госбезопасности Роберта Киута. Заявление поступило в распоряжение ТАСС из Администрации президента республики.

"21 декабря в Сухуме состоялся несанкционированный митинг представителей оппозиционных движений, объединенных в "Народно-патриотический союз Абхазии". Митинг поначалу носил мирный характер, пока в ее ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации "Аидгылара" Каном Кварчией. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы, в том числе будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий". В заявлении говорится, что "руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствия активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления, однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной". "Осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет [со дня вступления Бжании в должность в апреле 2020 года]. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны, особенно с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели проявить сколько-нибудь значимых инициатив, тем более в их реализации", - говорится в заявлении.

В документе выражена готовность президента и правительства Абхазии "к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазского государства вопросов". "Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан", - говорится в заявлении Агрбы, Бутбы и Киута.

Акция оппозиции

Во вторник абхазская оппозиция провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. Переговоры президента и представителей от оппозиции проходили более часа. Ближе к полуночи участники акции протеста разошлись.

По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего президента республики Аслана Бжании. Среди причин названы в том числе проблемы в энергетической сфере в республике, а также инциденты, связанные с избиением сотрудниками МВД 30 сентября в Сухуме ветеранов войны с Грузией 1992-1993 гг.