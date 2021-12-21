Участники митинга оппозиции в Сухуме обвинили президента Абхазии в бездействии

СУХУМ, 21 декабря. /ТАСС/. Участники митинга оппозиции в Сухуме, организованного Народно-патриотическим союзом Абхазии (НПСА), обвиняют в бездействии президента республики Аслана Бжанию.

"Два года власть не испытывала никакого давления, не было ни митингов, ни акций протеста, у нее было время на реализацию программ, проведение реформ, к сожалению, мы ничего не видим. Из-за халатности власти сотни граждан лишились жизни от коронавируса, легализацией майнинга добили энергетику, нет диалога ни с оппозицией, ни с общественностью, настораживают вопросы, связанные с суверенитетом страны. Вопросов очень много, и мы о них скажем", - сказал председатель общественной организации "Ахиаца" (Граб) Ахра Бжания.

На театральной площади, где проходит несанкционированная акция, развешены транспаранты: "Не позволим продать Абхазию", "Извинись и уходи", "Народ тебе не верит".

Выступивший на митинге председатель ветеранской организации "Аруаа" (Воины)Тимур Гулия заявил, что "дальнейшее нахождение Бжании у власти приведет к потере независимости Абхазии".

В связи с проведением митинга оппозиции вокруг комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности. У здания администрации президента собрались сторонники действующей власти.

О ситуации в Абхазии

Ситуация в республике обострилась после инцидента с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии (1992-93 гг..) вечером 30 сентября, когда отмечался День победы и независимости. Тогда депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие, в конфликт вмешались находившиеся рядом ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД, которые, по мнению прокуратуры, превысили свои полномочия, несколько ветеранов получили ранения.

4 ноября оппозиция провела на театральной площади митинг с требованием отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара, однако президент не стал выполнять это требование, поскольку прокуратура не усмотрела в его действиях состава преступления. 2 декабря президент перевел Дбара на должность начальника Государственной службы охраны, а министром внутренних дел назначил Вальтера Бутбу. После отказа Бжании выполнить требование оппозиции ее руководители заявили о намерении провести сход с требованием отставки президента.