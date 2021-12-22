В ФРГ заявили, что готовы к любым переговорам с РФ для деэскалации ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия в принципе готова к любым переговорам с Россией с целью деэскалации нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя планы Москвы в январе 2022 года провести переговоры со странами НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

"В принципе ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам", - сказал он. Хебештрайт отметил, что, по его информации, переговоры могут пройти не на высшем, а на экспертном уровне. "Это нужно прояснить", - добавил он.

"Во время переговоров, которые мы проводили в Брюсселе и с французским президентом [Эмманюэлем Макроном], мы всегда подчеркивали, канцлер [Олаф Шольц] подчеркивал готовность прояснить в нормандском формате вопросы, которые возникают в настоящий момент в отношениях России и Украины", - указал представитель правительства ФРГ.