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СМИ: около 85% сотрудниц афганских СМИ лишились работы после захвата власти талибами

За последние месяцы в стране участились случаи нападений на представителей средств массовой информации

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Не менее 84% работниц афганских СМИ потеряли работу с августа, то есть с момента захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в представленном в среду в Кабуле совместном докладе Ассоциации независимых журналистов Афганистана и неправительственной организации "Репортеры без границ", сообщил местный телеканал Tolo News.

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"В конце ноября из 543 средств массовой информации, зарегистрированных в Афганистане на начало лета, работали только 312. Это означает, что 43% афганских СМИ исчезли за три месяца <...> Более 6 400 журналистов потеряли работу. Особенно пострадали женщины: число сотрудниц СМИ, лишившихся рабочих мест, достигло 84%", - подчеркивается в тексте.

Как отмечается, если четыре месяца назад в большинстве из 34 афганских провинций было по крайней мере десять местных СМИ, то сейчас в некоторых регионах не осталось ни одной газеты или радиостанции. В столичной провинции Кабул из 148 СМИ сейчас работают только 72. В 15 афганских регионах в настоящий момент не работает ни одна женщина-журналист.

Помимо экономических трудностей, представители СМИ в Афганистане сталкиваются с различными ограничениями, вводимыми руководством "Талибана". Так, в конце ноября созданное радикалами министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналог существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы контролировали большую часть страны) органа с функциями исламской "полиции нравов" - ввело "11 правил журналистики". Среди них есть обязанность работников местных СМИ "учитывать в своей деятельности исламские ценности и служить национальным интересам". Кроме того, женщины-телеведущие теперь обязаны надевать хиджаб.

Вместе с тем за последние месяцы в Афганистане участились случаи нападений на представителей средств массовой информации, в частности на корреспондентов, фото- и видеооператоров. С 15 августа, по последним данным, в стране произошли не мене 40 случаев насилия в отношении журналистов. Большинство инцидентов имело место с участием боевиков "Талибана".

В то же время, как сообщается в докладе, заместитель министра информации и культуры в сформированном талибами временном правительстве Забихулла Муджахид указал на важность "свободы СМИ в рамках, установленных для защиты высших интересов страны и с уважением к шариату (исламскому праву - прим. ТАСС) и к исламу", пообещав расследовать все случаи насилия в отношении журналистов.

Ситуация вокруг СМИ в Афганистане

Национальный союз журналистов Афганистана в последние месяцы неоднократно призывал международные организации незамедлительно принять меры для решения имеющихся проблем, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".

Между тем в начале ноября талибы объявили о возрождении спустя 20 лет собственной газеты "Шариат", в которой, в частности, планируют публиковать указы сформированного ими временного афганского правительства. Помимо этого, в октябре радикалы запустили в Кабуле центр телерадиовещания "Аль-Хиджрат", созданный вместо действовавшего при свергнутом правительстве телеканала "Маджлис-е номаяндегян", который освещал работу Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны).

В 1996-2001 годах при талибах в Афганистане было упразднено телевидение, а единственная действовавшая тогда радиостанция "Голос шариата" принципиально обходилась без дикторов-женщин.

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