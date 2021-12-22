В Конгрессе США начали проверку в связи с трагедией на фестивале Astroworld

ТАСС, 22 декабря. Члены комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США инициировали расследование в отношении компании Live Nation Entertainment, занимавшейся концертным промоушеном фестиваля Astroworld Festival, на котором в давке 5 ноября погибли 10 человек. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте комитета.

Согласно заявлению, несколько членов комитета направили коллективное письмо генеральному директору Live Nation Entertainment с просьбой предоставить информацию о событиях на Astroworld. По их сведениям, эта компания была ответственна за ряд организационных аспектов фестиваля, включая "планирование, подбор персонала, финансирование, получение разрешений, поиск подрядчиков и взаимодействие с местными органами" .

"Последние сообщения вызывают серьезную озабоченность по поводу того, предприняла ли ваша компания адекватные меры для обеспечения безопасности 50 тыс. посетителей, пришедших на фестиваль Astroworld, - приводятся в пресс-релизе выдержки из письма. - Например, отчеты показывают, что сотрудники службы безопасности и медперсонал имели мало опыта или были плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с пострадавшими в таком количестве. Некоторые посетители отметили, что установленные ограждения затрудняли передвижения. Эксперты заявили, что организаторы Astroworld Festival не прислушались к предупреждающим [о трагедии] сигналам".

В комитете отметили, что Live Nation Entertainment ранее неоднократно подвергалась штрафам или судебным искам из-за проблем с безопасностью на их мероприятиях, в том числе в связи с другими инцидентами, связанными с давкой. Согласно выдвинутым условиям, организация должна предоставить запрашиваемую информацию до 7 января 2022 года.

15 ноября телекомпания ABC сообщила, что число жертв давки во время выступления Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld Festival достигло 10. Во время концерта люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. Более 300 человек получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале. По данным агентства Reuters, у 11 человек произошел сердечный приступ.

Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. человек. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.