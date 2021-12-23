Kyodo: Токио скорректировал утверждение о том, что военные США не проходят ПЦР-тесты

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Японские власти поспешно скорректировали свое сделанное в четверг заявление о том, что американские военнослужащие из числа размещенного в стране контингента перед выездом из США не проходят ПЦР-тесты на заражение коронавирусом. "Этот вопрос сейчас выясняется", - заявили информационному агентству Kyodo источники в правительстве.

Ранее в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что американские военные тесты на заражение перед приездом не проходят. "В связи с этим, - сказал он, - мы потребовали от США принять все возможные меры, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции".

Вопросы на пресс-конференции были заданы в связи с массовой вспышкой заражений на базе морской пехоты США Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. Там инфицированы 227 человек, несколько из них - штаммом "омикрон". Коронавирус на базу занесли морские пехотинцы, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Никто из них перед этим, как утверждается, не проходил ПЦР-тесты.

Озабоченность в связи со вспышкой заражений на базе Кэмп-Хансен в среду выразил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки ранее уже потребовал от американского командования на острове запретить военным и гражданским служащим покидать территорию этого объекта.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты.