Талибы пообещали афганским сикхам и индуистам возможность участия в развитии страны

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обещает защиту проживающим в стране сикхам и индуистам, а также возможность их участия в общественно-политической жизни страны. Об этом сообщил в четверг на встрече в Кабуле с представителями этноконфессиональных меньшинств Абдул Кабир, который был назначен радикалами на должность заместителя главы временного кабмина по политическим вопросам.

"Афганистан - общий дом для всех, и все этнические группы, проживающие в этой стране, имеют право жить в безопасности и принимать участие в ее развитии", - приводит слова представителя радикалов Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

Количество сикхов и индуистов в Афганистане в последние десятилетия значительно сократилось и сейчас составляет не более 0,3% от численности населения (38,9 млн человек). Находясь у власти в стране в 1996-2001 ггодах, талибы проводили дискриминационную политику в отношении этноконфессиональных меньшинств. Радикалы обязали последователей индуизма носить на одежде отличительные повязки желтого цвета и платить джизью (подушную подать, взимавшуюся с иноверцев в мусульманских государствах).

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.