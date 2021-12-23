США считают непродуктивным изложение претензий в ситуации с Россией

Его попросили прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции. "Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся, - подчеркнул российский лидер. - Разве это какое-то избыточное требование - не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну, чего здесь необычного?"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают контрпродуктивным подходом излагать претензии в диалоге с Россией, касающемся ситуации с безопасностью в Европе. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном нынешней напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы, представитель американской администрации высокого ранга.

"Не намерен по пунктам отвечать на высказывания президента Путина - в плане того, что он имел в виду под ракетами, под порогом. Я мог бы легко привести длинный перечень провокационных действий России по размещению войск и наступательных систем на границах стран - союзниц НАТО. Я не думаю, что было бы продуктивно снова влезать в этот принцип "око за око", - сказал чиновник.

"Мы четко заявили, что в течение некоторого времени оказываем поддержку Украине в защите ее территории", - добавил представитель вашингтонской администрации. Он напомнил, что США с 2014 года предоставили Украине военную помощь на сумму $2,5 млрд. "Но она носит оборонительный характер, - утверждал чиновник. - Это не те системы, которые позволят Украине каким-либо образом угрожать России. Они поддерживают способность Украины защищать себя от агрессии, с которой она сталкивается в режиме реального времени".

В четверг Путин заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России. По его словам, российская сторона "ясно и четко" дала понять, что "дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо". Президент также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы Россия разместила свои ракеты на границе Мексики или Канады с США.

Американская помощь

США только в этом году предоставили Украине военную помощь на сумму свыше $400 млн. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения военнослужащих. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019-м - 250 млн, в 2020-м - 300 млн. Администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия: Украина начала получать противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию государствами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.