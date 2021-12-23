Эксперт: Италия могла бы вновь стать мостом между Россией и НАТО, а также ЕС

РИМ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Италия в нынешней международной обстановке могла бы вновь сыграть роль мостика между Россией и ЕС, а также НАТО. Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации отношений РФ и ЕС и даже по линии будущих переговоров между Россией и НАТО.

"В отношении России Италия всегда исторически играла роль моста. Достаточно вспомнить хорошие отношения между Москвой и Римом в период холодной войны. Эта роль сохранилась и после распада СССР. Вспомним, например, приверженность Италии соглашениям России и НАТО, [достигнутым] в Пратика-ди-Маре, - сказал он. - Теперь, когда международная обстановка изменилась, Италия тем не менее располагает элементами, необходимыми для активизации своей особой роли моста как между НАТО и Россией, так и между ЕС и Россией".

По мнению Грациани, в рамках Евросоюза "Рим мог бы активизировать инициативы по урегулированию напряженности, используя общие для России и для стран - членов сообщества интересы, в частности экономические, торговые и культурные".

"Что касается НАТО, то Италия могла бы внести предложения по снижению напряженности по украинскому досье, - считает итальянский политолог. - Однако давайте помнить о том, что придется подождать до февраля, когда будет избран новый президент Итальянской Республики".

В мае 2002 года на итальянской базе ВВС Пратика-ди-Маре (близ Рима) в ходе саммита Россия - НАТО в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони, был создан Совет Россия - НАТО. Новый орган заменил собой Совместный постоянный совет, основанный в 1997 году, который действовал в двустороннем формате "НАТО+РФ". В рамках СРН Россия и все страны - члены НАТО представлены как равноправные партнеры, решения принимаются консенсусом.