Два сенатора США призвали Байдена передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Сенаторы США Роб Портман (республиканец от штата Огайо) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) призвали в пятницу администрацию американского президента Джо Байдена передать украинским властям зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы. Соответствующее предложение содержится в опубликованной в газете The Washington Post их совместной статье.

Они напомнили, что с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $2,5 млрд. "С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы. Эта помощь была предназначена для подготовки Украины к активному конфликту в Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России. В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы", - утверждают сенаторы.

По их версии, "администрация Байдена не должна поддерживать любые попытки заставить Украину уступить контроль в Донбассе вне рамок минских соглашений". "Президент Байден не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского идти на какие-либо уступки вне процесса минских соглашений, и он должен потребовать от России отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров", - полагают законодатели.

"Северный поток - 2"

Они в очередной раз призвали хозяина Белого дома "серьезно пересмотреть вопрос о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2"."Очевидно, что [президент РФ] Владимир Путин готов пренебречь международными нормами, чтобы продвигать то, что Госдепартамент назвал эмоциональной программой воссоединения Советского Союза", - утверждается в статье. По версии сенаторов, вашингтонская администрация "должна тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы не допустить введения трубопровода в эксплуатацию".

"То, как Запад отреагирует сейчас, определит траекторию наших отношений с Россией и Путиным на ближайшее десятилетие. Поддерживая Украину вместе с нашими союзниками, мы поможем обеспечить свободную и стабильную Европу, что отвечает интересам народов демократических стран и американских союзников по всему миру", - полагают Портман и Шахин.

США только в этом году направили Украине военную помощь на более $400 млн. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения военнослужащих. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 - $250 млн, в 2020 - $300 млн. Администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия: Украина начала получать противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.