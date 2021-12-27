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Обновлено 

Лукашенко смогут избрать главой Всебелорусского народного собрания по проекту конституции

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко может занять пост председателя Всебелорусского народного собрания, что следует из проекта новой конституции. Он опубликован в понедельник на Национальном правовом портале для всенародного обсуждения.

Согласно документу, президент, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".

Также в проекте обновленного основного закона говорится, что изменения, "ограничивающие количество сроков президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента". Таким образом, число сроков, проведенных человеком на высшем посту до внесения изменений в конституцию, не учитывается.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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