В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Назарбаева в формате тет-а-тет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Встреча первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина началась во вторник в Санкт-Петербурге в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате тет-а-тет", - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте пресс-службы первого президента Казахстана.

Назарбаев прибыл накануне в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран - участниц СНГ.