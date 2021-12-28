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В Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Назарбаева в формате тет-а-тет

Первый президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран - участниц СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Встреча первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина началась во вторник в Санкт-Петербурге в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате тет-а-тет", - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте пресс-службы первого президента Казахстана.

Назарбаев прибыл накануне в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран - участниц СНГ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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