Курирующая вопросы спорта глава МВД ФРГ не поедет на Олимпиаду в Пекине

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Курирующая в ФРГ вопросы спорта глава МВД Германии Нэнси Фезер не поедет на Олимпиаду в Пекине из-за ситуации с пандемией. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель внутриполитического ведомства Стив Альтер.

"Министр решила уже по причине пандемии не присутствовать лично в Пекине", - сказал он.

Ранее в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что не поедет на зимние Олимпийские игры в Пекин. "Я большая поклонница спорта, но я определенно не поеду на Олимпиаду в этот раз - в прошлом это было необычным явлением для министров иностранных дел [Германии]", - отметила Бербок. При этом она заметила, что это было ее личным решением, никак не связанным с бойкотом Олимпиады со стороны отдельных государств.

Обычно такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские игры, от Германии посещают либо канцлер ФРГ, либо глава МВД. В кабмине Германии отметили, что процесс согласования единой позиции ЕС об участии официальных лиц в Пекине пока продолжается.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в Китай официальных лиц. Американские спортсмены примут участие в Играх. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.