"Зеленые" ФРГ считают, что проект "Северный поток - 2" уже невозможно остановить

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Эксперт германской партии "Союз-90"/"зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур полагает, что проект "Северный поток - 2" уже не может быть остановлен по политическим мотивам. Такое мнение он высказал в четверг газете Passauer Neue Presse .

"К сожалению, принципиальные политические решения уже были приняты в последние годы", - отметил Нурипур. "Если компания-оператор в конечном итоге будет соответствовать закону, я больше не вижу много возможностей предотвратить это [запуск "Северного потока - 2"], даже если я все еще считаю, что проект неправильный", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что, по его мнению, в мире нет энергетического проекта такого масштаба, который можно было бы рассматривать как исключительно частный, так как за такими проектами стоят "стратегические соображения участвующих государств".

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы.

Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.