Приднестровье обвинило Молдавию в нежелании вести переговоры по урегулированию конфликта

КИШИНЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья считают, что руководство Молдавии боится возобновлять переговоры по урегулированию конфликта и не готово выполнять достигнутые на них ранее соглашения. Так в МИД непризнанной республики расценили заявление премьера Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она высказалась против прямых переговоров молдавского президента Майи Санду с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским.

"В реальности же за сетованиями премьер-министра Молдовы виден плохо скрываемый страх перед прямым политическим диалогом с Приднестровьем, неготовность к исполнению своих обязательств и попытки любыми путями избежать ответственности за будущее", - говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья.

На прошлой неделе Красносельский направил письмо Санду, в котором предложил встретиться, чтобы "начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта". Он также призвал как можно скорее возобновить переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Однако Гаврилица, выступая накануне в эфире телеканала Moldova 1, заявила, что не верит в искренность писем лидера Тирасполя и предложила ему сначала продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 и 2021 годах стороны не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "пять плюс два". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и Тирасполем. Более того, власти Приднестровья обвинили Молдавию в давлении и невыполнении договоренностей, а также приостановили в ответ действие ряда соглашений.

После избрания на президентский пост Санду в прошлом году сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и заявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья, как это делали ее предшественники.