США, ЕС и несколько других стран выразили сожаление о ликвидации "Мемориала" в РФ

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Власти США, ЕС, Австралии, Великобритании и Канады в пятницу в совместном заявлении выразили сожаление касательно решения суда РФ о ликвидации Международного общества "Мемориал" (признанного в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признанного в РФ НКО-иноагентом).

"Мы сожалеем о решении двух судов РФ о принудительном закрытии "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", - утверждается в документе, который распространила пресс-служба Госдепа. По мнению стран, подписавших заявление, это наносит вред "международной репутации России".

"Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства <...> в области прав человека и продолжаем осуждать российское законодательство об "иноагентах", которое еще больше заставляет замолчать независимые голоса и сужает пространство для гражданского общества", - добавили представители упомянутых стран.

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах.