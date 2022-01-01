Бывшие американские послы призвали США изложить РФ список возможных санкций из-за Украины

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Бывшие послы и должностные лица США, а также некоторые эксперты призвали Вашингтон донести до сведения Москвы, какие именно санкции могут быть введены в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину.

"Мы считаем, что США должны в тесных консультациях со своими союзниками по НАТО и Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля <...> до того, как российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг вечером на сайте вашингтонского Атлантического совета.

Свои подписи под этим обращением поставили 24 человека, в том числе бывшие послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, экс-руководители американской дипмиссии в Киеве Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, а также бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной генерал Филип Бридлав и американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

По их мнению, администрация США, помимо прочего, должна продолжать взаимодействие с ЕС и другими партнерами, чтобы "обеспечить согласие по элементам ответа на любое нападение РФ на Украину, независимо от степени или формы эскалации". "Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных [для экономики РФ] санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале основную суть этих санкций следует донести до Москвы сейчас, чтобы у Кремля было четкое представление о масштабах удара по экономике, с которым он столкнется. В частности, Вашингтон должен консультироваться с Берлином и достичь договоренности о том, что Германия предотвратит запуск [газопровода] "Северный поток - 2" в случае атаки РФ [на Украину]", - говорится в тексте.

Поставившие свои подписи под ним также полагают, что "самое важное из того, что сейчас может сделать Запад, - это повысить сдерживающую силу украинских ВС, предоставляя [Киеву] военную помощь и технику в ускоренном режиме". Помимо прочего, такая помощь "может включать дополнительные противотанковые ракеты Javelin", а также ракеты для зенитных комплексов Stinger. Кроме того, авторы обращения считают, что "НАТО должна действовать сейчас, чтобы начать усиливать свое военное присутствие на восточном фланге". "Запад также должен расширить свое политическое контрнаступление, чтобы отбить инициативу у Москвы, когда та пытается использовать угрозу применения силы для запугивания Украины, Европы и США, чтобы они уступили ее [Москвы] требованиям [касательно гарантий безопасности - прим. ТАСС], многие из которых явно необоснованны и неприемлемы", - утверждается в обращении.

Его авторы, однако, убеждены, что США и их союзники при этом "должны продолжать ясно заявлять о своей готовности к диалогу с РФ", который включал бы вопросы, вызывающие "обеспокоенность НАТО и других сторон касательно российских военных и других агрессивных действий".

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Американские должностные лица ранее неоднократно заявляли о готовности ответить на "вторжение" РФ на Украину введением серьезных экономических санкций, а также за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении и увеличения военной помощи Украине. Как рассказал ранее журналистам президент США Джо Байден, во время состоявшейся в ночь на пятницу телефонной беседы он говорил российскому лидеру Владимиру Путину о возможности введения рестрикций, а также увеличения американского военного присутствия в Европе. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин в разговоре с Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций".

Ушаков также отметил, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.