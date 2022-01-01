В посольстве Израиля на Украине осудили марш в честь Бандеры

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Израиль осудил марш украинских националистов в честь Степана Бандеры. Об этом сказано в сообщении посольства государства в Киеве в субботу.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 году", - говорится в нем.

Ранее в субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные марши в честь годовщины со дня рождения Бандеры. В Киеве участники акции устроили шествие от парка им. Т. Г. Шевченко по центральным улицам города, которое завершилось недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского.

Полиция Украины сообщила, что в целом в стране в мероприятиях по случаю чествования Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. граждан, общественный порядок при это не нарушался.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.