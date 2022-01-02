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Политический кризис в Судане

Reuters: премьер-министр Судана объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Судана в свете политического кризиса объявил об уходе в отставку - Рейтер.

Теги
СуданПолитический кризис в Судане
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