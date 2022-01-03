Зеленский обсудил с Байденом совместные действия по сохранению мира в Европе

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в воскресенье в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter .

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что ценит "непреклонную поддержку" его страны президентом США, а их отношения назвал особыми. "Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений", - считает украинский лидер.

В свою очередь пресс-служба Белого дома по результатам беседы проинформировала, что главы двух государств обсудили предстоящие контакты с Россией по гарантиям безопасности. Отмечается, что Байден и Зеленский "выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия - НАТО, а также в ОБСЕ".

Президент США заверил, что вопросы Украины не будут решаться без ее участия. Он заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, "ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину", а также указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.

30 декабря состоялся разговор Байдена и президента России Владимира Путина. Он продолжался 50 минут. Незадолго до начала вторых за декабрь переговоров двух лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беседу инициировал глава российского государства. После разговора Путина и Байдена пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил об ожиданиях офиса Зеленского, что после телефонного разговора с российским лидером Байден свяжется с украинским коллегой. Последняя беседа президентов Украины и Соединенных Штатов состоялась 9 декабря - спустя два дня после телемоста между лидерами РФ и США.