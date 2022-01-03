Гутерриш приветствует совместное заявление держав о предотвращении ядерной войны

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, - отметил Дюжаррик. - Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению".

"Он вдохновлен намерением ядерных государств продолжать предпринимать меры по предотвращению ядерной войны в русле его давнего призыва к диалогу и сотрудничеству с этой целью. Он ожидает дальнейших деталей относительно будущих инициатив, - продолжил он. - Генеральный секретарь использует эту возможность, чтобы вновь подтвердить то, о чем говорил неоднократно: единственный способ покончить со всеми ядерными рисками - это покончить с ядерным оружием. Он вновь подчеркивает готовность работать со всеми ядерными державами и со всеми членами ООН, чтобы как можно скорее достичь этой цели".