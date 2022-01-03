Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, - России, Великобритании, Китая, США и Франции, - сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Текст документа был опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Как уточнили в МИД РФ, заявление было подготовлено по инициативе Москвы и "при самом активном участии российских представителей". Предполагалось обнародовать его перед началом X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе, но была вновь перенесена из-за пандемии. Тем не менее державы решили не откладывать публикацию документа.
Не допускать никакой войны
Лидеры пяти ядерных держав назвали своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.
Как отмечается в заявлении, "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а ядерные вооружения должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войн. Дальнейшее распространение такого оружия следует предотвращать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что совместное заявление содержит в себе идею недопустимости войны между пятью державами - как ядерной, так и с применением обычных вооружений.
Отказаться нацеливать ракеты
КНР, РФ, США, Великобритания и Франция подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Они также сохраняют приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Каждая из держав также намерена сохранять и укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения такого оружия. Стороны вновь подчеркнули, что их ядерные вооружения не нацелены друг на друга или на любое другое государство.
Пять держав также стремятся работать со всеми странами для построения мира, свободного от ядерного оружия, и будут искать дипломатические подходы, чтобы избегать военной конфронтации и "предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех". Они намерены вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченности друг друга в области безопасности, подчеркивается в заявлении.
Снизить международную напряженность
Москва, как отметила Захарова, рассчитывает, что одобрение совместного заявления поспособствует снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, а также будет содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков.
По ее словам, это заявление дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства не нацеливать ядерное оружие друг на друга или на третьи страны.
Представитель МИД РФ рассказала, что обнародовать заявление предполагалось в привязке к началу очередной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в США. Тем не менее, "учитывая важность и самодостаточность этого совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию", подчеркнула Захарова.