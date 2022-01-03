Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, - России, Великобритании, Китая, США и Франции, - сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Текст документа был опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Как уточнили в МИД РФ, заявление было подготовлено по инициативе Москвы и "при самом активном участии российских представителей". Предполагалось обнародовать его перед началом X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была состояться в январе, но была вновь перенесена из-за пандемии. Тем не менее державы решили не откладывать публикацию документа.

Не допускать никакой войны

Лидеры пяти ядерных держав назвали своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.

Как отмечается в заявлении, "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а ядерные вооружения должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войн. Дальнейшее распространение такого оружия следует предотвращать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что совместное заявление содержит в себе идею недопустимости войны между пятью державами - как ядерной, так и с применением обычных вооружений.

Отказаться нацеливать ракеты

КНР, РФ, США, Великобритания и Франция подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Они также сохраняют приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.