Гутерриш призвал стороны в Судане к диалогу после отставки премьера

ООН, 4 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет об "отсутствии политического понимания движения вперед" в Судане после отставки премьер-министра Абдаллы Хамдука. Об этом сообщил в понедельник представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь принял во внимание отставку премьер-министра Абдаллы Хамдука, - приводит слова Дюжаррика пресс-служба ООН. - Он сожалеет об отсутствии политического понимания движения вперед, несмотря на тяжесть ситуации в Судане. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны продолжать нацеленный на договоренности диалог, чтобы достичь инклюзивного, мирного и долгосрочного решения. Надежды суданцев на переход, который приведет к демократическому освобождению, критически важны. ООН готова поддержать эти усилия".

Гутерриш осудил насилие в отношении участников акций протеста и призвал силы безопасности в Судане "проявлять предельную сдержанность и соблюдать обязательства по обеспечению прав на свободу собраний и выражения взглядов".

2 января, по сообщениям телеканала Al Arabiya, недавно назначенный главой правительства Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Он пояснил, что его решение во многом обусловлено непрекращающимися протестами и направлено на то, чтобы "вернуть доверие народа и дать другим возможность построить и сохранить эту страну" после того, как его собственные усилия "зашли в тупик". Хамдук предупредил, что в настоящий момент страна "переживает опасный момент, который может поставить под угрозу ее выживание".

В ночь на 25 октября 2021 года премьер Хамдук был арестован военными вместе с группой министров, чиновников и партийных лидеров. Лидер военных генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство, ввел в стране чрезвычайное положение, приостановив действие ряда статей конституционной декларации и создав новый высший орган власти - Суверенный совет Судана. Позднее Хамдук был отпущен, но, как пояснил аль-Бурхан, из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.