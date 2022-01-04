Правительство ФРГ приветствует заявление "пятерки" о недопущении ядерной войны

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ приветствует совместное заявление "пятерки" о недопущении ядерной войны, указывает на важность диалога и сотрудничества и призывает к конкретным шагам. Об этом заявил во вторник представитель МИД Германии.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Правительство Германии приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании, - говорится в распространенном пресс-релизе. - Из атомной войны нельзя выйти победителем, ее никогда не должно быть. Это важное заявление пяти ядерных держав федеральное правительство решительно поддерживает".

"Диалог и сотрудничество между этими пятью государствами сейчас как никогда важны для снижения напряженности и снижения риска эскалации", - отметили в Берлине. МИД ФРГ призвал к "конкретным шагам в направлении ядерного разоружения".

3 января лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры выразили уверенность, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".