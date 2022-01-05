ЕС, Норвегия, Британия и США призвали лидеров Судана к демократическому переходу в стране

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Страны Европейского союза и Норвегия, Великобритания, США подчеркнули необходимость демократического перехода власти в Судане на фоне объявления премьера Абдаллы Хамдука об отставке. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепартаментом США.

Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Евросоюз "подчеркивают свою неизменную поддержку демократических устремлений суданского народа". "Абдалла Хамдук сыграл важную роль в руководстве демократическими и экономическими реформами Судана. Его отставка с поста премьер-министра Судана через два месяца после неконституционного захвата власти военными подтверждает безотлагательную необходимость того, чтобы все суданские лидеры подтвердили приверженность демократическому переходу в стране", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны подчеркнули, что "не станут поддерживать премьер-министра или правительство, назначенных без участия широкого круга" граждан. Помимо прочего, стороны ожидают, что "службы безопасности и другие вооруженные группы воздержатся от дальнейшего применения насилия в отношении мирных демонстрантов и гражданских лиц по всей стране", в частности в суданском регионе Дарфур. "Убийство десятков суданцев, насилие и ранения сотен людей" после военного переворота 25 октября названы странами неприемлемыми, как и "нападения на больницы, задержания активистов и журналистов, а также отключение связи".

Страны также подчеркнули, что поддержат заинтересованные стороны в работе по преодолению политического кризиса в Судане. Для осуществления демократического перехода суданцам, как отмечается в заявлении ЕС, Норвегии, Великобритании и США, необходимо "выбрать новое гражданское руководство и определить четкие сроки и процессы для оставшихся задач переходного периода, включая создание законодательной и судебной ветвей власти, создание механизмов подотчетности".

2 января, по сообщениям телеканала Al Arabiya, недавно назначенный главой правительства Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Он пояснил, что его решение во многом обусловлено непрекращающимися протестами и направлено на то, чтобы вернуть доверие народа и дать другим возможность построить и сохранить страну после того, как его собственные усилия зашли в тупик.

В ночь на 25 октября 2021 года премьер Хамдук был арестован военными вместе с группой министров, чиновников и партийных лидеров. Лидер военных генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство, ввел в стране чрезвычайное положение, приостановив действие ряда статей конституционной декларации и создав новый высший орган власти - Суверенный совет Судана. Позднее Хамдук был отпущен, но, как пояснил аль-Бурхан, из соображений безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.