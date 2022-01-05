Первый рейс из Москвы приземлился в Алма-Ате

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский рейс из московского аэропорта Шереметьево планово приземлился в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель казахстанской воздушной гавани.

Речь идет про рейс "Аэрофлота" отправлением по расписанию из российской столицы в 20:55 мск 4 января. "Самолет прибыл", - сказал собеседник агентства. Эти же данные подтверждаются и онлайн-табло Шереметьево.

В течение часа в Алма-Ате должен совершить посадку и самолет компании "Эйр Астана", вылетевший из московского аэропорта Домодедово в 22:20 мск 4 января, - он, по словам представителя воздушной гавани, находится еще в полете, но прибытие ожидается по графику. "За последний час прилетели еще самолеты из Шарджи [ОАЭ - прим. ТАСС] и Орала [Уральска - прим. ТАСС], отправлен рейс в Кувейт", - добавил собеседник агентства.

Ранее в справочной службе аэропорта ТАСС сообщили, что вылеты и прилеты самолетов осуществляются по графику и утренние рейсы отсюда в российскую столицы должны быть выполнены согласно расписанию.

Между тем, официальный сайт воздушной гавани практически не работает - он либо не загружается вовсе, либо при заходе на него прогружается только небольшой фрагмент главной страницы с контактными данными для пассажиров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в Алма-Ате вводится комендантский час с 23:00 местного времени (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск), на период действия чрезвычайного положения в городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также въезд и выезд из него.