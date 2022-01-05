В США у журналиста запросили данные о касающихся штурма Капитолия контактах с Трампом

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, запросили у известного американского телеведущего Шона Хэннити данные о его контактах с бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом говорится в письме журналисту, опубликованном во вторник указанным комитетом.

Хэннити работает на телеканале Fox News. Он активно выступал в поддержку Трампа и неоднократно брал у него продолжительные интервью.

Законодатели полагают, что журналист регулярно переписывался с Трампом и некоторыми его приближенными, в том числе перед событиями 6 января прошлого года и после них. Конгрессмены считают, что Хэннити "выражал опасения и давал советы" Трампу и ряду сотрудников Белого дома. Кроме того, журналист, по версии законодателей, "по всей видимости, владеет подробной информацией относительно настроя президента Трампа в дни после нападения 6 января".

Конгрессмены подчеркнули, что рассчитывают ознакомиться с указанной перепиской, а также лично задать Хэннити вопросы. Они попросили журналиста не удалять соответствующие материалы и указать имя его адвоката, с которым можно поддерживать контакты по данному вопросу.

Представители комитета заверили, что не намерены добиваться от Хэннити раскрытия данных, которые непосредственно касаются его работы. Кроме того, они пояснили, что на данном этапе предлагают журналисту "добровольно сотрудничать". Об отправке ему соответствующей судебной повестки не сообщалось.

В прошлом году члены комитета потребовали информацию у ряда бывших помощников экс-президента. В ноябре консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.