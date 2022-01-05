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Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации

Собравшиеся вооружены арматурой, палками и щитами
Здание городской администрации Алма-Аты, Казахстан Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС
Описание
Здание городской администрации Алма-Аты, Казахстан
© Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание городской администрации. Об этом сообщил в среду новостной портал zakon.kz.

По его данным, собравшиеся вооружены арматурой, палками и щитами.

Очевидцы подтвердили ТАСС, что митингующие в среду предприняли попытку штурма здания городской администрации Алма-Аты.

"Со стороны площади слышны звуки светошумовых гранат, очень громко и часто. Говорят, там достаточно много людей, которые пришли штурмовать административные здания. Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают", - сообщили собеседники агентства.

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Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
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