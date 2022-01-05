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Протесты в Казахстане
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Протестующие в Алма-Ате агрессивно настроены к журналистам, пытаются отнять технику

АЛМА-АТА, 5 января. /ТАСС/. Многие протестующие в Алма-Ате ведут себя крайне агрессивно по отношению к занимающимся съемкой журналистам.

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"Среди протестующих встречаются пьяные и просто очень агрессивно настроенные, в том числе по отношению к журналистам. Пытаются отнимать технику и устроить драку", - сообщает в среду корреспондент ТАСС с места события.

Акции протеста в Казахстане, начавшиеся 2 января как реакция на резкое повышение цен на газ, на четвертый день переросли в серьезные беспорядки. Их участники захватили администрацию Алма-Аты и местную резиденцию президента. Оба здания охвачены пожаром, вооруженные люди громят президентскую резиденцию. Неизвестные разгромили офис МТРК "Мир" в Алма-Ате, его работа временно приостановлена.

В Нур-Султане, Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях на две недели введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Ранее президент Жомарт-Касым Токаев отправил в отставку правительство, назначив временно исполняющим обязанности его председателя первого вице-премьера Алихана Смаилова. Он возложил на кабмин ответственность за протесты в стране. Кроме того, Токаев на фоне беспорядков сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и пообещал жесткие действия.

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Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
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